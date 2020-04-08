Güney Kore, bazı ülkelerle vize muafiyet programlarını askıya alıyor

AA 08 Nisan 2020 Çarşamba 09:45 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 09:47

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun, Kovid-19'la mücadele yollarının görüşüldüğü toplantıda yaptığı açıklamada, hükümetin yurt dışı kaynaklı virüs vakalarını önlemek için zorunlu ve acil olmayan nedenlerle seyahat eden yabancılara yönelik ülkeye giriş kısıtlamalarının kapsamını genişleteceğini belirtti.

Güney Korelilere seyahat yasağı getiren ülkeler için "vizesiz seyahat" uygulaması ve "vize muafiyeti" programlarının geçici olarak durdurulacağını aktaran Chung, "Hükümet, açıklık prensibini sürdürerek, mütekabiliyet ilkesi gereğince (giriş) kısıtlamaları artıracak." dedi.

Hükümetin söz konusu önlemleri, Avustralya ve Kanada gibi vizesiz giriş programı uygulanan 34 ülkeyle Fransa, Rusya, Tayland gibi vize muafiyeti programı uygulanan 54 ülke için geçerli olacak.

- 148 ülke, Güney Korelilere "giriş yasakları" uyguluyor

Karantina yetkililerine göre, aralarında Avrupa'dan 41 ve Asya ile Pasifik'ten 36 ülkenin bulunduğu toplam 148 ülke, Kovid-19 salgını nedeniyle Güney Korelilere giriş yasakları uyguluyor.



Güney Kore'de 1 Nisan'dan bu yana ülkedeki yurt dışı kaynaklı Kovid-19 vakalarındaki artışı engellemek için tüm dış hat yolcuları, zorunlu olarak iki haftalık karantinaya alınıyor.

Ülkede şimdiye kadar 10 bin 384 Kovid-19 vakasına rastlanırken, virüs nedeniyle 200 kişi hayatını kaybetti.

