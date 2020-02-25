Güney Kore, ''Çin'den sonra en fazla Kovid-19 vakası görülen'' ülke oldu

AA 25 Şubat 2020 Salı15:47 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 15:47

Güney Kore haber ajansı Yonhap'taki habere göre, ülkede 144 yeni vaka daha tespit edildi.

Toplam vaka sayısı 977'ye çıkarken, ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı da 10 oldu.

Vaka sayısındaki artışta, ülkenin güneyindeki Kuzey Gyeongsang eyaletine bağlı Daegu kentindeki bir Katolik kilisesi cemaatinde orta çıkan vakaların rolü bulunduğu tahmin ediliyor. Şu ana kadar 450 vakanın kilise cemaati ve onlarla temas kuran kişilerde görüldüğü kaydedildi.

Hükümet, kilisenin bağlı bulunduğu Şinçeonji İsa Kilisesi cemaatinin tüm mensuplarının sağlık kontrolünden geçirileceğini açıkladı.

Bunun yanında, Kuzey Gyeongsang'a bağlı Çeongdo şehrindeki bir hastanede aralarında 9 sağlık personelinin bulunduğu 113 kişide Kovid-19 tespit edildi. Ülkede yeni tip koronavirüsün yol açtığı 10 ölümün 7'si söz konusu hastanede yaşandı.

Ayrıca eyaletinin Andong kentindeki bir Katolik kilisesinin cemaatinden 30 kişide Kovid-19 virüsü çıktı. Cemaat üyelerinin 8-16 Şubat'ta İsrail'i ziyaret ettiği kaydedildi.

Ülkenin güneydoğusundaki Busan kentinde de bir Katolik kilisesi cemaatine mensup 22 kişide Kovid-19 görüldü. Virüs bulaşan kişilerin 17 Şubat'ta bir kilise gezisine katıldığı, gezide 150 kişinin bulunduğu belirtildi.

Koronavirüsün görüldüğü kiliselerin, Roma Katolik Kilisesine bağlı bulunmayan müstakil kiliseler olduğu bilgisi paylaşıldı.

Roma Katolik Kilisesinin Güney Kore'deki temsilcisi Seul Başpiskoposluğu ise kendisine bağlı tüm kiliselerde pazar ayinleriyle tüm iç ve dış mekan etkinliklerinin 26 Şubat-10 Mart tarihlerinde iptal edildiğini duyurdu.

- Japonya'da karantinaya alınan geminin Sırp mürettebatında Kovid-19 tespit edildi

Öte yandan, Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, başkent Belgrad'da yaptığı açıklamada, Japonya'da Kovid-19 salgını nedeniyle başkent Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'nda 4 Şubat'ta karantinaya alınan "Diamond Princess" gemisinde 11 Sırbistan vatandaşının bulunduğunu, mürettebatta yer alan biri 29, diğeri 30 yaşında 2 Sırp'ta yeni tip koronavirüs tespit edildiğini aktardı.

Bakanlık olarak gerekli bilgilere ulaşmaya çalıştıklarını kaydeden Dacic, Sırbistan'ın Tokyo Büyükelçiliğinin gemideki Sırbistan vatandaşı yolcularla sürekli irtibat halinde olduğunu, virüs tespit edilen Sırpların geminin diğer yolcularıyla aynı hastanelerde tedavi altına alınabileceklerini kaydetti.

- HIRVATİSTAN'DA İLK KEZ KOVİD-19 VAKASINA RASTLANDI



Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, başkent Zagreb'deki Dr. Fran Mihaljevic Kliniğinde İtalya'dan gelen genç bir Hırvatistan vatandaşında Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Plenkovic, düzenlediği basın toplantısında, Hırvatistan'ın virüs yayıldıkça gerekli önlemleri aldığını aktardı.

Hırvatistan Sağlık Bakanı Vili Beros, İtalya'nın kuzeyindeki bir fabrikada çalışan 9 Hırvat işçiden biri olan hastanın, 19-21 Şubat'ta Milano'da bulunduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Davor Bozinovic, bunun Hırvatistan'daki ilk Kovid-19 vakası olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

Virüs tespit edilen hastayla karantina altında tutulan diğer Hırvat vatandaşlarının test sonuçlarının henüz açıklanmadığı belirtildi.

Dün de İtalya'ya yaptıkları okul gezisinden dönen 40 civarında öğrenci tedbir amacıyla karantina altına alınmıştı.