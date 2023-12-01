Güney Kore, Falcon 9'u fırlattı

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı, "Falcon 9" roketinin taşıdığı casus uydu ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatıldığını açıkladı.

Roket yerel saatle 10.19'da kalkışını tamamlamasının ardından 4 dakika sonra casus uyduyu yörüngeye yolladı.

Fırlatma SpaceX'in internet sitesinde canlı yayınla görüntülendi.

Güney Kore, 2025'e kadar dört tane daha radar uydusu göndermeyi planlıyor.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, 30 Kasım'da gönderilmesi planlanan ilk askeri casus uydusunun fırlatılma tarihinin, kötü hava koşulları nedeniyle 2 Aralık'a ertelendiğini duyurmuştu.

Kuzey Kore, 21 Kasım'da, güneye doğru casus uydu taşıyan bir roket fırlatmıştı.