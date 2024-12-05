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Dünya

Güney Kore Genelkurmay Başkanı Park istifa etti

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından sıkıyönetim komutanı olarak görevlendirilen Genelkurmay Başkanı Park An-su istifa ettiğini açıkladı.

IHA5 Aralık 2024 Perşembe 12:52 - Güncelleme:
Güney Kore Genelkurmay Başkanı Park istifa etti
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Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık'ta ilan ettiği ve sadece 6 saat yürürlükte kaldıktan sonra kaldırılan sıkıyönetimin yol açtığı siyasi kriz sürüyor. Yoon tarafından sıkıyönetim komutanı olarak atanan Genelkurmay Başkanı Park An-su, Ulusal Meclis'in savunma komisyonunda düzenlenen acil oturumda yaptığı konuşmada dün istifa ettiğini açıkladı. Genelkurmay Başkanı Park, "Dün Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'a istifa dilekçemi sundum. Askeri uzman olsak da sıkıyönetim konusunda uzman değiliz" ifadelerini kullandı. Park, sıkıyönetim kararının hazırlanma sürecinde yer almadığını da belirtti.

SAVUNMA BAKANI İSTİFA ETMİŞTİ

Yoon'a sıkıyönetim uygulamasını önerdiği iddia edilen Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, "Sıkıyönetim kararı ile ilgili olarak halkta kafa karışıklığına ve endişeye neden olduğum için üzgünüm ve derin bir sorumluluk hissediyorum" diyerek görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Kim'in istifasını bu sabah kabul eden Yoon, Savunma Bakanlığı görevine Güney Kore'nin Suudi Arabistan Büyükelçisi olan emekli general Choi Byung-huk'u aday göstermişti.

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