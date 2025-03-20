Güney Kore hava sahasını ihlal eden Rusya'ya tepki gösterdi

Yonhap'ın Güney Kore Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, Rus savaş uçakları KADIZ'a son 10 günde 8 kez habersiz giriş yaptı.

Bunun üzerine, Rusya'nın Seul Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Marchenko, protesto amacıyla bakanlığa çağrıldı.

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ), ülkelerce tek taraflı ilan ediliyor.

ADIZ, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit değerlendirilerek uyarılıyor.