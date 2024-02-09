İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Şubat 2024 Cuma / 30 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,6865
  • EURO
    33,1068
  • ALTIN
    2006.66
  • BIST100
    8989.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 'Güney Kore ile barış müzakere yoluyla elde edilemez'
Dünya

'Güney Kore ile barış müzakere yoluyla elde edilemez'

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Güney Kore'nin “değişmez baş düşman” olduğunu ifade ederek, barışın müzakere yoluyla elde edilemeyeceğini söyledi.

IHA9 Şubat 2024 Cuma 09:24 - Güncelleme:
'Güney Kore ile barış müzakere yoluyla elde edilemez'
ABONE OL

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında son aylarda yükselen gerilim bölgedeki güvenlik endişelerini artırırken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Seul yönetimine bir kez daha meydan okudu. Kuzey Kore Halk Ordusu'nun 76. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Savunma Bakanlığını ziyaret eden Kim, orduya kapsamlı savaş hazırlıklarını sürdürme talimatı verdi. Kim yaptığı konuşmada, "Kukla Güney Kore'yi en zararlı ve değişmez baş düşman olarak tanımlamak ve beklenmedik bir durumda topraklarını işgal etmeyi ulusal bir politika olarak benimsemek, ülkemizin ebedi güvenliği ile barış ve istikrarı için makul bir önlemdir" dedi.

Barışın dilenilecek ya da müzakereler karşılığında elde edilebilecek bir şey olmadığını belirten Kim, ülkesinin Güney Kore ile müzakere etmek gibi "gerçekçi olmayan çilelere" katlanmayacağını ifade etti.

BÖLGEDE TANSİYON YÜKSELMİŞTİ

Kuzey Kore'nin art arda gerçekleştirdiği füze denemeleri ve ABD ile Güney Kore'nin gerçekleştirdiği ortak tatbikatlar son aylarda Kore Yarımadası ve çevresinde tansiyonun yükselmesine neden olmuştu. Geçtiğimiz yılın sonunda Güney Kore ile birleşme hedefinden vazgeçtiklerini açıklayan Kim, Pyongyang-Seul arasındaki ilişkiyi "birbirine düşman iki devlet" arasındaki ilişkiler olarak tanımlamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.