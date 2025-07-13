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Dünya

Güney Kore istihbaratı: Kuzey Kore Rusya'ya en az 12 milyon top mermisi gönderdi

Güney Kore Savunma İstihbarat Teşkilatı (DIA), Kuzey Kore'nin, Rusya'ya Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta destek olmak amacıyla 12 milyondan fazla 152 mm'lik top mermisi gönderdiğini iddia etti.

IHA13 Temmuz 2025 Pazar 10:56 - Güncelleme:
Güney Kore istihbaratı: Kuzey Kore Rusya'ya en az 12 milyon top mermisi gönderdi
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Güney Kore askeri istihbaratı, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki askeri iş birliğinin boyutunu gözler önüne seren yeni bir rapor hazırladı. Güney Kore Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma İstihbarat Teşkilatı (DIA) tarafından hazırlanan raporda, Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşa destek olmak üzere Rusya'ya milyonlarca 152 mm'lik top mermisi sağladığı belirtilerek, "152 mm'lik top mermileri tek olarak hesaplandığında, tedarik edilen mermi sayısının 12 milyonu aştığı değerlendirilmektedir" denildi.

Kuzey Kore'nin şimdiye dek Rusya'ya gönderdiği askeri mühimmatın toplam miktarının ise yaklaşık 28 bin konteyner olduğu aktarıldı.

KUZEY KORE RUSYA'YA ASKER GÖNDERMİŞTİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz Haziran ayında Pyongyang'da bir araya gelerek Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı. İki ülke anlaşma sonrasında karşılıklı iş birliğini geliştirirken, Kuzey Kore Ekim ayından bu yana Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşa destek olmak amacıyla Rusya'ya yaklaşık 13 bin asker göndermişti. Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), geçen ay yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin Temmuz veya Ağustos ayında Rusya'ya ek birlikler göndermeye hazırlandığını duyurmuştu. Son olarak, Pyongyang yönetiminin Kursk bölgesinin yeniden inşasına destek için Rusya'ya 5 bin askeri inşaat işçisi göndereceği kamuoyuna yansımıştı.

  • Güney Kore DIA
  • Kuzey Kore destek
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