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Dünya

Güney Kore İstihbaratı: Ukrayna'ya karşı savaşan 300 Kuzey Koreli asker öldü

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi, Ukrayna'ya karşı Rus saflarında savaşmaları için cephe hattına gönderilen Kuzey Koreli askerlerden 300'ünün öldüğünü, yaklaşık 2 bin 700'ünün yaralandığını bildirdi.

AA13 Ocak 2025 Pazartesi 12:35 - Güncelleme:
Güney Kore İstihbaratı: Ukrayna'ya karşı savaşan 300 Kuzey Koreli asker öldü
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Güney Kore'de iktidardaki Halkın Gücü Partisinden (PPP) Milletvekili Lee Seong-kweun, Ulusal İstihbarat Servisinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki Kuzey Koreli askerlere ilişkin güncel bilgileri mecliste basına kapalı istihbarat komitesinde milletvekilleriyle paylaştığını belirtti.

İstihbarat Servisinin paylaştığı bilgilerde, Rusya saflarında savaşmak üzere görevlendirilen 300 Kuzey Koreli askerin öldüğü, yaklaşık 2 bin 700 askerin yaralandığı kaydedildi.

Güney Kore İstihbaratı, savaş alanından gelen görüntüler üzerinde yaptığı incelemelere dayanarak Kuzey Kore'nin "yüksek zayiatının" nedenini askerlerin "modern savaş yöntemlerine ilişkin bilgi eksikliğine" bağladı.

- KUZEY KORELİ ASKER, "SAVAŞA DEĞİL EĞİTİME GELDİĞİNİ SANIYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Kursk bölgesinde ordusuna esir düşen 2 Kuzey Koreli askerin Ukrayna Güvenlik Servisi müfettişlerince ifadeleri alınırken çekilen görüntülerini paylaştı.

Elleri ve yüzleri bandajlı, yaşlarının 20 ile 26 olduğu belirtilen 2 Kuzey Korelinin yer aldığı yaklaşık 3 dakikalık görüntüde askerlerden biri evine dönmek isteyip istemediği sorusuna "Ukrayna'da kalmak istiyorum." diye cevap veriyor.

Asker, ayrıca Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere görevlendirildiğinden haberinin olmadığını, komutanlarının kendisine "gerçek savaş eğitimi gibi eğitim almaya" gideceklerini söylediğini ifade ediyor.

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