İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2023 Salı / 21 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2899
  • EURO
    21,0636
  • ALTIN
    1243.4
  • BIST100
    5118.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Güney Kore, Japonya'nın tartışmalı adalarda yeniden hak iddiasını ''şiddetle'' protesto etti
Dünya

Güney Kore, Japonya'nın tartışmalı adalarda yeniden hak iddiasını ''şiddetle'' protesto etti

Güney Kore, Japonya'nın yıllık dış politika raporunda tartışmalı Dokdo/Takeşima adaları üzerinde yeniden hak iddiasında bulunmasını 'şiddetle' protesto etti.

AA11 Nisan 2023 Salı 11:30 - Güncelleme:
Güney Kore, Japonya'nın tartışmalı adalarda yeniden hak iddiasını ''şiddetle'' protesto etti
ABONE OL

Yonhap'ın haberine göre, Japonya'nın her yıl güncellenen ve ülkenin dış politikasının ana hatları hakkında bilgilendiren Dışişleri Bakanlığının "Diplomatik Bluebook 2023" raporu yayımlandı.

Raporda, Güney Kore'nin tartışmalı adalarda herhangi bir yasal dayanağı olmadan bölgede "yasa dışı işgalini" sürdürdüğü kaydedildi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lim Soo-suk, "Tarihsel, coğrafi ve uluslararası hukuka göre egemen bölgemiz olan Dokdo üzerinde Japonya'nın yinelediği 'haksız egemenlik' iddialarını şiddetle protesto ettiklerini" söyledi.

Lim, Japonya'nın bu tür iddiaları tekrarlamasının Seul ve Tokyo arasında geleceğe yönelik bir ilişkinin inşasına katkıda bulunmadığını "açıkça kabul etmesi" gerektiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın Seul Büyükelçi Yardımcısı Kumagai Naoki'yi bakanlığa çağırarak konuya ilişkin protestolarını iletti.

- ADACIKLARIN TOPLAM ALANI 0,2 KİLOMETREKARE

Japonya, 22 Şubat'ta, tartışmalı Dokdo/Takeşima adalarının "kendi toprak parçası" olduğu tezlerini pekiştirmek üzere düzenlenen törende "kararlı diplomasi" mesajı vermişti.

Kabine Ofisi Üyesi ve Parlamenter Bakan Yardımcısı Nakano Hideyuki, törende "Güney Kore'nin zor kullanarak başlattığı Takeşima'nın işgali temelsiz ve yasa dışıdır" ifadesini kullanarak sorunun çözümü için "kararlı ve barışçıl diplomatik çabaları sürdüreceklerini" söylemişti.

Tören, Japon Denizi (Doğru Denizi) kıyısındaki Şimane Valiliğinin "22 Şubat Takeşima Günü" ilanı sonrası eyalette 2006'dan beri her yıl düzenleniyor.

Güney Kore'nin "Dokdo", Japonların ise "Takeşima" olarak adlandırdığı toplam alanı 0,2 kilometrekare olan adacıklar, iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.