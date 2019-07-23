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Güney Kore jetleri Rus bombardıman uçağına ateş açtı

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Rus bombardıman uçaklarının ülkenin hava sahasını iki kez ihlal ettiğini, uçağa Güney Kore savaş uçaklarının uyarı ateşi açtığını açıkladı.

  • star.com.tr
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Güney Kore askeri makamları, avcı jetlerin iki kez hava sahasını ihlal eden Rus askeri uçağına uyarı ateşi açtığını açıkladı.
 
Yetkililere göre Çin askeri uçakları da, Salı günü önce kendi başlarına, sonra da Rus uçaklarıyla Güney Kore hava sahasına girdi.
 
Seul yönetimi, uçakların Salı sabahı sabah saat 9'da doğu sahili üzerindeki hava sahasını yaklaşık üç dakika ihlal ettiğini söyledi.
 
Yetkililer, Güney Kore'ye ait F-15k ve F-16k jetlerinin uçağa müdahale etmek için havalandığını ve uçağa yapılan sesli ikazların ardından uyarı ateşi açıldığını belirtti.
 
Ardından bir Çin uçağının da Rus uçağına eşlik ettiğini belirten yetkililer, uçakların Doğu Denizi üzerinde birlikte uçtuğunu söyledi.
 
Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamada Çin uçaklarının daha önce de ihlalleri olmasına rağmen, Rus uçaklarının ilk kez Güney Kore hava sahasını ihlal ettiği belirtildi.
 
Rusya ve Çin tarafından henüz bir açıklama yapılmazken, Seul makamlarının Rus ve Çin büyükelçileri ile bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

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