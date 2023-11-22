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Dünya

Güney Kore, Koreler arası anlaşmayı kısmen askıya aldı

Güney Kore, Kuzey Kore ile 2018'de imzaladığı ve bölgedeki askeri gerilimi azaltmayı amaçlayan anlaşmanın bazı hükümlerini askıya aldı.

AA22 Kasım 2023 Çarşamba 11:45 - Güncelleme:
Güney Kore, Koreler arası anlaşmayı kısmen askıya aldı
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Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Başbakanlık Ofisi, Bakanlar Kurulunun, Başbakan Han Duck-soo liderliğinde olağanüstü toplandığını açıkladı.

Han, toplantı sırasında yaptığı konuşmada, "Pyongyang'ın dün askeri casus uydu fırlatması" nedeniyle, 2018'de imzalanan Koreler arası anlaşmanın hükümlerinden bazılarını askıya aldıklarını bildirdi.

Kuzey Kore sınırında keşif ve gözetleme faaliyetlerine tekrar başlayacaklarını vurgulayan Han, Kuzey Kore'nin bölgede askeri gerilimi azaltmak ve iki ülke arasında güven inşa etmek için tasarlanan anlaşmaya uymadığına dikkati çekti.

Han, "Ordumuzun tehdit oluşturan hedefleri tespit etme ve müdahale kabiliyeti büyük ölçüde artacak." dedi.

- ABD'NİN NÜKLEER DENİZALTISI GÜNEY KORE'YE ULAŞTI

Öte yandan, Güney Kore Donanmasından yapılan açıklamada, ABD'ye ait nükleer güçle çalışan denizaltı Los Angeles sınıfı "USS Santa Fe"nin (SSN-763) ülkenin güneyindeki Jeju Adası'nda bulunan üsse ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, denizaltının ziyareti vesilesiyle Güney Kore ile ABD arasındaki işbirliğinin ve müşterek savunma duruşunun "daha da güçleneceği" vurgulandı.

- KUZEY KORE, CASUS UYDU TAŞIYAN BİR ROKET FIRLATTI

Kuzey Kore, güneye doğru casus uydu taşıyan bir roket fırlatmıştı.

Ülke yetkilileri, yaptıkları açıklamada, "Malligyong-1" uydusunun başarıyla yörüngeye yerleştiğini bildirmişti.

Açıklamada, fırlatılışı "Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tarafından takip edilen" uydunun, rakiplerinin "düşmanca" askeri hamlelerine karşılık ülkenin savaş hazırlığı kapasitesini artıracağı belirtilmişti.

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