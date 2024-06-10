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Dünya

Güney Kore: Kuzey Kore, ''propaganda yayınları için'' sınıra hoparlör yerleştiriyor

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore ile 'çöp balonu gerilimi' sürerken Pyongyang yönetiminin 'propaganda yayınları için' sınıra hoparlör yerleştirmeye başladığını bildirdi.

AA10 Haziran 2024 Pazartesi 13:55 - Güncelleme:
Güney Kore: Kuzey Kore, ''propaganda yayınları için'' sınıra hoparlör yerleştiriyor
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Güney Kore ordusundan iki ülke arasındaki "çöp balonu gerilimine" ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin, "propaganda yayınları için" sınıra hoparlör yerleştirmeye başladığına ilişkin bulguların olduğu belirtildi.

Yerleştirilen hoparlörlerin sayısına ve yerine ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, Kuzey Kore tarafından henüz herhangi bir yayın yapılmadığı kaydedildi.

Güney Kore yönetimi, Kuzey Kore ile "çöp balonu gerilimi" sürerken dün, sınırda hoparlörle propaganda yayınlarına devam edeceklerini açıklamıştı.

- "ÇÖP BALONU GERİLİMİ"

Güney Kore ile Kuzey Kore arasında 29 Mayıs'tan bu yana içinde "çöp" bulunan yüzlerce balon gönderilmişti.

İki ülke arasında gerginliğe neden olan balonların gönderilmesi, Kuzey Kore tarafından "ifade özgürlüğü" diye nitelendirilmiş, Güney Kore bu açıklamayı kınamıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 4 Haziran'da Kuzey Kore'nin içinde "çöp" bulunan balon göndermesine karşılık 2018'de imzalanan ve askeri gerilimleri azaltmayı amaçlayan Koreler Arası Anlaşma'yı askıya almıştı.

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