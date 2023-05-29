Güney Kore-Pasifik Adaları Zirvesi'nde iklim değişikliği ve kalkınma konusu öne çıktı

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Güney Kore-Pasifik Adaları Zirvesi'nin ardından Seul yönetimi ve 17 ada ülkesinin ortak bildiri yayımladığı duyuruldu.

Ortak bildiride, Güney Kore ve Pasifik ülkelerinin başta iklim kriziyle mücadele ve kalkınma olmak üzere diğer alanlarda işbirliğini geliştirme kararı aldığı kaydedildi.

Bildiride, Güney Kore ve Pasifik ada ülkeleri arasında özgürlük, barış ve refaha odaklanan bir ortaklık inşa etmenin, Seul'ün Hint-Pasifik Stratejisi ile Pasifik ada uluslarının 2050 Mavi Pasifik Kıtası Stratejisi'ne dayalı ortaklık geliştirmenin amaçlandığı vurgulandı.

Ortak bildiride, liderlerin, kurallara dayalı bölgesel ve uluslararası düzeni güçlendirmek için birlikte çalışmaya karar verdikleri, denizcilik, iklim, enerji, siber güvenlik, sağlık ve diğer alanlarda kapsamlı işbirliği konusunda da mutabık kaldıkları aktarıldı.

Ayrıca, Güney Kore'nin, Pasifik ada ülkeleri için Resmi Kalkınma Yardımı'nı (ODA) 2027'ye kadar ikiye katlayarak 39,9 milyon dolara çıkarma ve iklim değişikliğine yanıt olarak finansal, teknolojik ve diğer yardımları sağlama çabalarını artırma taahhüdünde bulunduğu belirtildi.

Güney Kore'nin 2030 Dünya Fuarı'na Busan şehrinde ev sahipliği yapma teklifinin, Pasifik ülkeleri tarafından memnuniyetle karşılandığının vurgulandığı bildiride, dışişleri bakanı düzeyinde temasların, iki yılda bir olacak şekilde sürdürülmesinin kararlaştırıldığı açıklandı.

Bildiride liderler, bir sonraki zirveyi karşılıklı olarak belirlenen yer ve zamanda düzenleme konusundaki kararlılıklarını yineledi.

- PASİFİK ÜLKELERİ, GÜNEY KORE'NİN HİNT-PASİFİK STRATEJİSİNDE KİLİT ORTAKLAR KONUMUNDA

Güney Kore lideri Yoon da açıklamasında, "Bu toplantı, geçen yıl mayıs ayında göreve başlamamdan bu yana Güney Kore'de düzenlenen ilk çok taraflı zirvedir." dedi.

Yoon, Pasifik ada ülkelerinin hayatta kalması ve refahı ile doğrudan bağlantılı olan iklim değişikliği, doğal afetler, gıda, sağlık, su kirliliği ve balıkçılık gibi krizlerin üstesinden ancak dayanışma ve işbirliği yoluyla gelinebileceğini kaydetti.

Pasifik Adaları Forumu'nun rolüne ve tüm üye devletlerin ortaklığına önem veren ve aynı zamanda Pasifik ada devletleriyle işbirliğini derinleştiren tek bir Mavi Pasifik ilkesini kararlılıkla destekleyeceğini vurgulayan Yoon, Pasifik Adaları Forumu'nun Güney Kore'nin Hint-Pasifik Stratejisi'nde kilit ortaklar oluşturmasını sağlayan bir fırsat olduğunu dile getirdi.

- MİKRONEZYA ÜLKEDE ETKİLİ OLAN TAYFUN NEDENİYLE KATILIM GÖSTERMEDİ

Zirveye, Mikronezya lideri, ülkede etkili olan tayfun nedeniyle katılamazken Güney Kore lideri Yoon, Cook Adaları, Marşal Adaları, Solomon Adaları, Niue ve Palau liderleriyle de birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

Mikronezya haricinde zirveye, Pasifik Adaları Forumu üyesi başta Papua Yeni Gine olmak üzere, Fiji, Marshall Adaları, Solomon Adaları, Tuvalu, Vanuatu, Tonga, Palau, Niue, Nauru, Kiribati, Samoa, Cook Adaları, Avustralya, Yeni Zelanda, Fransız Polinezyası ve Yeni Kaledonya temsilcileri katıldı. Bunlardan 12 ülke lider düzeyinde katılım gösterirken 5'i ise bakan düzeyinde temsil edildi.

Güney Kore-Pasifik Adaları Zirvesi "Ortak Refah Yolunda İlerlemek: Mavi Pasifik ile İşbirliğini Güçlendirmek" temasıyla düzenleniyor. İki gün süren zirvede ilk gün liderlerin ortak bildirisiyle tamamlanırken, yarın katılımcılar zirve kapsamındaki etkinliklere katılmak için güneydoğudaki liman kenti Busan'ı ziyaret edecek.