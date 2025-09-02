İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Eylül 2025 Salı / 10 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1597
  • EURO
    48,1069
  • ALTIN
    4606.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Güney Kore: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 2 bin Kuzey Koreli asker öldü
Dünya

Güney Kore: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 2 bin Kuzey Koreli asker öldü

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi, Rusya-Ukrayna Savaşı'na katılan yaklaşık 2 bin Kuzey Kore askerinin öldüğünü açıkladı.

AA2 Eylül 2025 Salı 10:11 - Güncelleme:
Güney Kore: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 2 bin Kuzey Koreli asker öldü
ABONE OL

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Rusya-Ukrayna Savaşı'na gönderilen Kuzey Kore askerlerinden yaklaşık 2 bininin çatışmalarda öldüğünün tahmin edildiğini ileri sürdü.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore istihbaratı, Kuzey Kore'ye ilişkin son bulgularını yetkililerle paylaştı.

İstihbarata göre, Kuzey Kore, 2024 Ekim'den bu yana Ukrayna'da savaşmak üzere yaklaşık 13 bin asker ile konvansiyonel silah gönderdi.

Ukrayna'da savaşmak üzere Rusya'ya gönderilen üçüncü askeri birlikte 6 bin ek Kuzey Kore askeri bulunduğunu aktaran istihbarat yetkilileri, bugüne kadar yaklaşık 2 bin Kuzey Kore askerinin çatışmalarda öldüğünün tahmin edildiğini öne sürdü.

İstihbarat servisi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Çin ziyareti hakkındaki detayları da paylaştı.

Kim'in İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümünü anmak için Çin'deki askeri geçit törenine katılmak için yola çıktığını aktaran istihbarat yetkilileri, gün içerisinde Kuzey Kore liderinin başkent Pekin'e varacağını belirtti.

İstihbarat yetkilileri, Kim'e eşi Ri Sol-ju ve kız kardeşi Kim Yo-jong'un eşlik ediyor olabileceğini ifade etti.

Rusya ile Kuzey Kore, taraflardan birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngören kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını Haziran 2024'te imzalamıştı.

  • Kuzey Kore askerleri
  • Rusya-Ukrayna çatışması
  • istihbarat servisi

ÖNERİLEN VİDEO

Öğretmen 500 TL için kiracısını öldürdü! Adliyeye girerken hıçkıra hıçkıra ağladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.