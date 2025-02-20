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Dünya

Güney Kore ve ABD'den ortak hava tatbikatı

Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerine karşı ortak hava tatbikatı gerçekleştirdi.

AA20 Şubat 2025 Perşembe 13:43 - Güncelleme:
Güney Kore ve ABD'den ortak hava tatbikatı
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Güney Kore Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tatbikata B-1B bombardıman uçağının yanı sıra Güney Kore ordusuna ait F-35A ve F-15K savaş uçakları ile ABD'nin F-16 uçaklarının katıldığı bildirildi.

Açıklamada, tatbikat kapsamında "Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerine karşı" caydırıcılık kabiliyetlerinin sergilenmesi ve iki ülke arasındaki askeri işbirliğini güçlendirmenin amaçlandığı, ortak tatbikatların süreceği belirtildi.

Güney Kore ve ABD birlikleri, 11 Şubat'ta da ortak operasyonel kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla iki Kore'yi birbirine bağlayan ve Askerden Arındırılmış Bölge'nin (DMZ) 30 kilometre güneyinde, geniş çaplı canlı atış tatbikatı düzenlemişti.

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