Güney Kore ve Japonya arasında 6 yıl sonra bir ilk

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı, Japonya ile nükleer enerji üretimi, yenilenebilir enerji, hidrojen ve diğer enerji konularında işbirliğini artırmak için bir enerji diyaloğu toplantısı yapıldığını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, "İki taraf da enerji güvenliğinin artırılması ve net sıfır hedeflerinin gerçekleştirilmesi konusunda birlikte çalışma ihtiyacını paylaştı." ifadesi kullanılırken toplantıda nükleer enerji ve hidrojen gibi karbonsuz enerji kaynaklarının kullanımının görüşüldüğü belirtildi.

Bir Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı yetkilisi de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Her iki ülke de büyük ölçüde enerji ithalatına bağımlı ve benzer bir enerji tüketim yapısına sahip. Dolayısıyla iki taraf da bu alanda politika koordinasyonunu ve işbirliğini geliştirme ihtiyacı duyuyor." dedi.

Yetkili, Seul ve Tokyo'nun enerji bağlarını güçlendirmek için görüşmelere devam edeceğini de sözlerine ekledi.

İki ülke arasındaki enerji politikası diyaloğu 1986'da başlatılmıştı. Buna karşın iki ülke arasında 6 yıldır bu konuda bir görüşme gerçekleştirilmemişti.