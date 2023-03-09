Güney Kore ve Japonya, ikili ilişkilerini geliştirmek için zirve düzenleyecek

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Tokyo hükümetinin daveti üzerine Japonya'ya iki günlük ziyarette bulunacak Yoon'un, Japonya'daki zirveye katılacağı belirtildi.

Söz konusu zirvenin iki ülke ilişkilerinin gelişmesinde "dönüm noktası" olacağı belirtilen açıklamada, zirve vesilesiyle "hassas sorunların aşılmaya çalışılmasının" yanı sıra ekonomi, güvenlik ve diğer alanlardaki işbirliğinin güçlendirilmesinin de amaçlandığı kaydedildi.

Bu kapsamda Yoon ve Kişida, söz konusu zirvede görüşecek.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu da ziyaret davetinin Yoon'un Mayıs 2022'de Güney Kore Devlet Başkanlığını üstlenmesinden bu yana gelişen ikili ilişkilerin bir sonucu olduğunu söyledi.

Matsuno, "Güney Kore, uluslararası toplumda çeşitli alanlarda işbirliği yapmamız gereken önemli bir komşu. Bu ziyaretle, diplomatik ilişkilerimizin normalleşmesinden bu yana iki ülke arasındaki bağların dostluk ve işbirliğine dayalı olarak daha da gelişmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

- İKİ KOMŞU ÜLKENİN "HASSAS SORUNLARI"

Japonya'nın Kore Yarımadası'nı kolonileştirdiği 1910-1945 döneminde "zorla çalıştırılan Koreli işçiler" konusu, Doğu Asya'nın iki komşusu arasındaki hassas sorun olarak biliniyor.

Seul yönetimi, 35 yıllık koloni döneminde 780 bin Korelinin Japon firmalarca zorla çalıştırıldığını iddia ediyor.

Tokyo hükümeti ise hibe ve kredi doluyla yaklaşık 800 milyon dolarlık tazminat paketini kapsayan 1965 mutabakatının sorunu çözüme kavuşturduğunu savunuyor.

Güney Kore, 12 Ocak'ta Japonya'nın Kore Yarımadası'ndaki sömürge yönetimi döneminde zorla ve ücretsiz çalıştırdığı işçilere tazminat verilmesi için fon oluşturmayı planladıklarını bildirmişti.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Japonya'nın, "zorla çalıştırılan Koreli işçilere" yönelik tazminat ödemelerini Japon firmalarının desteği olmadan kendilerinin yapacağını açıklamıştı.

