Güney Kore resmi haber ajansı Yonhap'ın haberine göre, Kuzey Kore'nin çöp balonlarını göndermeye devam ettiği ifade edildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığınca (JCS) yapılan açıklamada, yeni gönderilen çöple dolu balonların sayısının henüz bilinmediği, Kuzey'den ülkedeki Gyeonggi kentine doğru havalandığı aktarıldı. Açıklamada, halktan, düşen balonlara dokunmamaları ve orduya haber vermeleri istendi.

YÜZLER BALON GÖNDERİLDİ

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı ayrıca, daha önceden Kuzey Kore'nin içerisinde çöp bulunan yaklaşık 350 balon gönderdiğini bildirmişti. Açıklamada, Pyongyang'ın girişimlerine mukabil hoparlörlerle propaganda yayınları yapmaya hazır olunduğu ve bu tür bir psikolojik savaşın uygulanmasının Kuzey Kore'nin eylemlerine bağlı olacağı uyarısında bulunulmuştu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, Seul'ün propagandalarına karşı daha fazla çöp balonu göndereceklerini ifade etmişti.