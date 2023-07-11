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Dünya

Güney Kore ve NATO anlaştı: 11 alanda işbirliği hedefleniyor

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, terörle mücadele ve siber savunma dahil 11 alanda işbirliği için yeni ortaklıklar kurulmasında anlaşmaya vardı.

11 Temmuz 2023 Salı 20:46 - Güncelleme:
Güney Kore ve NATO anlaştı: 11 alanda işbirliği hedefleniyor
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Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Yoon ve Stoltenberg'in Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi'nde görüştüğü bildirildi.

Açıklamada ikilinin, işbirliği ortaklılığı seviyesinin genişletilmesi için terörle mücadele, siber savunma ve nükleer silahların yayılmasını önlemeyi de kapsayan 11 alanda işbirliğini güçlendirmek amacıyla yeni ortaklıklar imzaladığı ifade edildi.

İşbirliğinin genişletilmesiyle, Güney Kore'nin NATO'nun terörle mücadele tatbikatlarına katılacağı ve NATO ile istişare birimi kurulacağı ifade edilen açıklamada, Hint-Pasifik bölgesinde güvenliğin sağlanması için Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda ve NATO ile işbirliğinin her zamankinden daha önemli olduğuna dikkati çekildi.

Açıklamada, NATO ile Güney Kore arasında siyasi ve askeri konuların istişare edileceği, üst düzey toplantıların düzenleneceği ve Güney Kore'nin gelişen teknoloji ve siber savunmaya ilişkin NATO görüşmelerine aktif katılım sağlayacağı belirtildi.

İKİLİ, KUZEY KORE'NİN NÜKLEER SİLAH VE FÜZE PROGRAMLARINI DA GÖRÜŞTÜ

"Kuzey Kore'nin yasa dışı nükleer silah ve füze kışkırtmalarına" karşı uluslararası toplumun sağlam bir mesaj vermesi gerektiği vurgulanan açıklamada, NATO'ya desteğini devam ettirmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Stoltenberg'in Güney Kore'nin NATO için önemli bir müttefik olduğunu vurguladığı, Seul hükümetinin Kore Yarımadası'nda barış ve istikrarın sağlanmasındaki çabalarını desteklediği aktarıldı.

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