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Dünya

Güney Kore'de 427 bin tavuk itlaf edilecek

Güney Kore'de hızla yayılan kuş gribi salgını nedeniyle 427 bin tavuğun itlaf edileceği açıklandı.

IHA23 Ocak 2022 Pazar 16:13 - Güncelleme: 23 Ocak 2022 Pazar 16:18
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Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın haberinde, ülkenin en kalabalık eyaleti olan Gyeonggi'nin Hwaseong kentinde bulunan 2 kümes hayvanı çiftliğinde kaydedilen kuş gribi vakalarının ardından yaklaşık 427 bin tavuğun ülke yönetmeliklerine uygun olarak itlaf edileceği aktarıldı.

Karantina yetkilileri, tavukların itlafına bugün başlandığını belirtti. Tarım Bakanlığı uygulamanın ne zaman son bulacağı hakkında ise bilgi vermedi.

Ülkede 8 Kasım 2021'den bu yana, 24 kuş gribi (H5N1) vakası tespit edildi.

H5N1, kanatlılarda influenzaya (grip) neden olan ölümcül bir virüs olarak biliniyor.

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