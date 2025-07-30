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Dünya

Güney Kore'de aşırı sıcaklar 13 can aldı

Güney Kore'de etkisini sürdüren aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e çıktı.

AA30 Temmuz 2025 Çarşamba 14:19 - Güncelleme:
Güney Kore'de aşırı sıcaklar 13 can aldı
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Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'de sıcak hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansından (KDCA) yapılan açıklamada, mayıstan bu yana toplam 2 bin 768 kişinin sıcaklıkla bağlantılı rahatsızlıklar nedeniyle acil servislere başvurduğu bildirildi.

Açıklamada, bu kişilerden 13'ünün yaşamını yitirdiği ifade edildi.

2024'ün aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, hasta sayısında yaklaşık 2,6 kat, can kaybında ise 3 kattan fazla artış görüldü.

Bu arada, ülke genelinde birçok bölgede sıcak hava uyarıları yürürlükte bulunuyor. Ülkedeki sıcak hava dalgasının gelecek günlerde daha da şiddetleneceği uyarısı yapılıyor.

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