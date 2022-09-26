Güney Kore'de AVM'de facia

Yuseong İtfaiyesinde görevli Lee Seung-han, yangında 6'sı alışveriş merkezi çalışanı 7 kişinin öldüğünü açıkladı.

Lee, yaşamını yitiren diğer kişinin kimliğinin tespit edilmeye çalışıldığını ifade etti.

Daejeon İtfaiyesi yetkililerinden Go Seung-cheol, kentteki alışveriş merkezinin zemin katında yerel saatle 07.45 civarında yangın çıktığını belirterek etrafta bulunan karton kutular nedeniyle yangının kısa sürede büyüdüğünü aktardı.

İtfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini kaydeden Go, alışveriş merkezinde ve çevredeki binalarda bulunan en az 100 kişinin tahliye edildiğini söyledi.

Go, yangının 500'den fazla itfaiyecinin çalışmaları sonucunda saat 15.00 civarında söndürüldüğünü ifade etti.

Kurtarma çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Go, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirtti.

Yangının, alışveriş merkezi açılmadan başlaması olası bir facianın önüne geçti.