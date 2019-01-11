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Güney Kore'de balıkçı teknesi alabora oldu

Güney Kore'de 14 kişiyi taşıyan bir balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi kayboldu.

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Yonhap ajansının Sahip Güvenlik ekiplerine dayandırdığı haberine göre, 14 kişinin bulunduğu tekne, yerel saatle 05.00 sıralarında Yokji Adası'nın 80 kilometre uzağında alabora oldu.

Yetkililer, kazada aralarında kaptanın da olduğu 3 kişinin öldüğünü, 2 kişinin kaybolduğunu belirtti.

Teknedeki diğer 9 kişinin kurtarıldığını bildiren yetkililer, kayıp 2 kişi için arama çalışmaları başlatıldığını ifade etti.

Güney Kore Başbakanı Lee Nak-yon'un ofisinden yapılan açıklamada, Lee'nin, kayıp kişilerin bulunması için mevcut tüm kaynakların seferber edilmesi ve yaralılara gerekli tüm tıbbi hizmetin sunulması çağrısında bulunduğu aktarıldı.

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