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Dünya

Güney Kore'de bebek ölümleri! Sayı 34'e yükseldi

Güney Kore Ulusal Polis Teşkilatı (KNPA), doğduktan sonra resmi kayıtlara geçirilmeyen bebeklere ilişkin soruşturmada öldüğü tespit edilen bebek sayısının 34'e, soruşturma kapsamındaki vaka sayısının da 939'a çıktığını bildirdi.

AA10 Temmuz 2023 Pazartesi 10:43 - Güncelleme:
Güney Kore'de bebek ölümleri! Sayı 34'e yükseldi
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Yonhap'ın haberine göre, KNPA, ülkede nüfusa kaydı yapılmayan bebeklere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler kaydetti.

Ülke genelinde kayda geçirilmeyen bebeklere ilişkin 1069 ihbar alındığı ancak bunların 939'unun soruşturmaya dahil edildiği aktarılan açıklamada, öldüğü tespit edilen bebek sayısının 34'e yükseldiği bildirildi.

KNPA soruşturması, haziranda Suwon kentindeki bir kadının 2018 ve 2019'da öldürdüğü 2 bebeğini dondurucuda sakladığını itiraf etmesiyle başlamıştı.

Teşkilattan 6 Temmuz'da yapılan açıklamada, doğduktan sonra nüfusa kaydı yapılmayan bebeklere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, 23 bebeğin öldüğünün tespit edildiği bildirilmişti.

2015'TEN SONRA DOĞAN 2 BİN 236 BEBEK RESMİ KAYITLARA GEÇMEDİ

Güney Kore Denetim ve Teftiş Kurulundan yapılan açıklamada, ülkede 2015 ila 2022'de doğup hastane kaydı olan ancak nüfus kayıtlarına geçirilmeyen 2 bin 236 bebeğin bulunduğu belirtilmişti.

Resmi kayıtlara geçirilmeyen bebeklerden 1263'ünün, başkent Seul ve çevresindeki bölgelerden olduğu kaydedilmişti.

Kurulun, bebeklerin durumlarını öğrenmek için soruşturma başlatmayı planladığı aktarılmıştı.

Güney Kore yasalarına göre sağlık kurumlarının, yeni doğan bebekleri devlet kurumlarına bildirme zorunluluğu bulunmuyor.

Ebeveynlerin, doğumdan sonraki bir ay içerisinde çocuklarının kaydını yaptırması gerekiyor.

Doğumun bildirilmemesi durumunda ise caydırıcılığı olmayan düşük para cezaları veriliyor.

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