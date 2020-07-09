star.com.tr 09 Temmuz 2020 Perşembe 14:03 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 14:06

Güney Kore kolluk kuvvetleri, kayıp ihbarı verilen Seul Belediye Başkanı Park Won-sun'u bulmaya çalışıyor.



Ülke basınında yer alan haberlere göre, Belediye Başkanı Park Won-sun, Perşembe günü işe gelmedi ve cep telefonu kapalıydı. Polis şimdi cep telefonu sinyalinin en son tespit edildiği alanı arıyor.

Kızı günün erken saatlerinde polisi aradı ve babasının ortadan kaybolduğunu söyledi.

Basında yer alan haberlere göre, Park tarafından vasiyetnameye benzeyen bir mesaj bulundu. Belediye başkanının intihar etmiş olabileceğine dair korkular dile getirildi.

Güney Kore’nin Yonhap haber ajansı, polisin köpekler ve drone'larla, her yerde belediye başkanını aradığını duyurdu.

AP'ye konuşan bir yetkili, Park'ın bir başkanlık yetkilisiyle görüşme de dahil olmak üzere tüm randevularını iptal ettiğini söyledi.

Güney Kore'de tanınmış bir aktivist ve insan hakları savunucusu olan Park, 2011'de ilk kez seçildikten sonra üçüncü dönemde de belediye başkanı olarak hizmet ediyordu.

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