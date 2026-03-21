İSTANBUL 10°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2026 Cumartesi / 3 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3346
  • EURO
    51,3419
  • ALTIN
    6406.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
Dünya

Güney Kore'de dev yangın: 14 can kaybı, 60 yaralı

Güney Kore'nin Daejeon kentinde otomobil parçaları üretilen fabrikada çıkan yangın büyük bir felakete yol açtı. Saatler süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangında 14 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı.

AA21 Mart 2026 Cumartesi 19:43 - Güncelleme:
ABONE OL

Yonhap ajansının haberine göre, Daejeon'da otomobil parçalarının üretildiği fabrikada, dün yerel saatle 13.17'de çıkan yangında 14 kişi yaşamını yitirdi, 60 kişi yaralandı.

Yetkililer, yangının yaklaşık 10,5 saat süren çalışmaların ardından tamamen kontrol altına alındığını söyledi.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden yetkililer, enkaz kaldırma çalışmaları için ağır iş makinelerinin kullanıldığını aktardı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, görgü tanıkları bölgede patlama meydana geldiğini ifade etti.

Olay yerini ziyaret eden Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ise yangının sebebinin kapsamlı bir şekilde araştırılacağını belirtti.

Ulusal Yangın Dairesi, yangının ardından yerel yönetimlerin yangınla mücadele kapasitesini aştığı durumlarda verilen "ulusal yangın seferberliği" emri çıkarmıştı.

Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok da yangını söndürme ve kurtarma çalışmalarını yürütmek için İçişleri Bakanlığı ve Ulusal Yangın Dairesi'ne mevcut tüm ekipmanı ve personeli kullanmaları yönünde acil durum talimatı vermişti.

  • güney kore
  • güney kore otomobil fabrikası
  • güney kore yangın

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.