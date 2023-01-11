Güney Kore'de doğum politikası önerisi tartışılıyor

Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanlığına bağlı Yaşlanan Toplum ve Nüfus Politikası Komitesi Başkan Yardımcısı Na Kyung-won'un açıkladığı doğum politikası önerisi tartışmalara neden oldu.

Han, Na'nın basın toplantısı yapmadan önce kendisini politika hakkında bilgilendirdiğini, Na'ya "Etkililik ve örtüşme açısından bu teklif üzerinde anlaşmanın zor olduğunu" söylediğini aktardı.

Na'dan politikayı açıklamadan önce ilgili bakanlıklarla yeterli istişarelerde bulunmasını istediğini belirten Han, doğum politikasına itiraz ettiğini bildirdi.

Na, geçen hafta bir basın toplantısında, Güney Kore'nin, hükümetin çiftlerin evlenirken 40 milyon won (32 bin dolar) kredi almasına izin veren, Macaristan'dakine benzer politikalar benimsemesi gerektiğini söylemişti.

Önerisi Devlet Başkanlığı ofisiyle ters düşen Na, dün komite başkan yardımcılığı görevinden istifa etmeyi teklif etmişti.