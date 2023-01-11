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Dünya

Güney Kore'de doğum politikası önerisi tartışılıyor

Güney Kore Başbakanı Han Duck Soo, devlet başkanlığı komitesinin düşük doğum oranlarıyla ilgili önerdiği doğum politikasına itiraz ettiğini açıkladı.

AA11 Ocak 2023 Çarşamba 12:38 - Güncelleme:
Güney Kore'de doğum politikası önerisi tartışılıyor
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Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanlığına bağlı Yaşlanan Toplum ve Nüfus Politikası Komitesi Başkan Yardımcısı Na Kyung-won'un açıkladığı doğum politikası önerisi tartışmalara neden oldu.

Han, Na'nın basın toplantısı yapmadan önce kendisini politika hakkında bilgilendirdiğini, Na'ya "Etkililik ve örtüşme açısından bu teklif üzerinde anlaşmanın zor olduğunu" söylediğini aktardı.

Na'dan politikayı açıklamadan önce ilgili bakanlıklarla yeterli istişarelerde bulunmasını istediğini belirten Han, doğum politikasına itiraz ettiğini bildirdi.

Na, geçen hafta bir basın toplantısında, Güney Kore'nin, hükümetin çiftlerin evlenirken 40 milyon won (32 bin dolar) kredi almasına izin veren, Macaristan'dakine benzer politikalar benimsemesi gerektiğini söylemişti.

Önerisi Devlet Başkanlığı ofisiyle ters düşen Na, dün komite başkan yardımcılığı görevinden istifa etmeyi teklif etmişti.

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