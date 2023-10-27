Güney Kore'de ''eşcinsel ilişkiyi'' yasaklayan kanun onaylandı

BBC'nin haberine göre, Anayasa Mahkemesi, 4'e karşı 5 oyla, orduda "eş cinsel ilişkiyi" yasaklayan askeri ceza kanunun 92-6 Maddesi'nin anayasaya uygun olduğuna karar verdi.

Kararda, ordudaki "eşcinsel ilişkinin" askerlerin disiplinine ve savaşa hazırlık durumuna zarar verebileceği kaydedildi.

Söz konusu askeri ceza kanunu, yasağın ihlali halinde iki yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Aktivistler ise "eşcinsel" askerlere ayrımcılık olacağı ve onlara karşı şiddeti arıtabileceği gerekçesiyle söz konusu kararı kınadı.

Güney Kore'de 18 ile 28 yaş arasındaki sağlıklı erkekler için 20 ay kadar süren zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor.

Öte yandan, ülkede, "eşcinsel" evlilikler tanınmazken "eş cinsel" olmak da bazen bir engellilik, hatta sağlıkla ilgili bir durum olarak karşılanıyor.