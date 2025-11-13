İSTANBUL 17°C / 7°C
Dünya

Güney Kore'de feci kaza: 2 ölü 18 yaralı

Güney Kore'nin Bucheon kentinde pikabın bir dükkana ve girişindeki yayalara çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

AA13 Kasım 2025 Perşembe 10:15 - Güncelleme:
Güney Kore'de feci kaza: 2 ölü 18 yaralı
Yonhap ajansının haberine göre, polis, başkent Seul yakınlarındaki Bucheon kentinde yerel saatle 11.00 sularında bir pikabın, dükkana ve dükkanın girişindeki yayalara çarptığını açıkladı.

Polis, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin yaralandığını belirtti.

Kazanın, pikabın 60'lı yaşlarındaki sürücüsünün aracın pedallarını karıştırması sonucu meydana geldiğini tahmin eden polis, sürücüyü gözaltına aldı.

İtfaiye yetkilileri de güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiğini, sürücünün alkol veya uyuşturucu etkisinde olmadığını kaydetti.

