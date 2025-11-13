Güney Kore'de feci kaza: 2 ölü 18 yaralı

Yonhap ajansının haberine göre, polis, başkent Seul yakınlarındaki Bucheon kentinde yerel saatle 11.00 sularında bir pikabın, dükkana ve dükkanın girişindeki yayalara çarptığını açıkladı.



Polis, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin yaralandığını belirtti.

Kazanın, pikabın 60'lı yaşlarındaki sürücüsünün aracın pedallarını karıştırması sonucu meydana geldiğini tahmin eden polis, sürücüyü gözaltına aldı.

İtfaiye yetkilileri de güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiğini, sürücünün alkol veya uyuşturucu etkisinde olmadığını kaydetti.