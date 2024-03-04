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Dünya

Güney Kore'de görevi bırakan 7 bin stajyer doktorun lisansı askıya alınacak

Güney Kore, hükümetin tıp fakültesi kontenjanlarının artırılmasını protesto eden yaklaşık 7 bin stajyer doktorun lisanslarının askıya alınacağını duyurdu.

AA4 Mart 2024 Pazartesi 12:18 - Güncelleme:
Güney Kore'de görevi bırakan 7 bin stajyer doktorun lisansı askıya alınacak
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Yonhap'ın haberine göre, Sağlık ve Refah Bakanı İkinci Yardımcısı Park Min-soo, 14 gündür devam eden protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Park, görevi bırakan stajyer doktorların lisanlarının askıya alınması için bugünden itibaren gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Bu kararın "geri dönüşü olmayacağı" uyarısında bulunan Park, bu işlemin lisansı askıya alınan doktorların siciline de işleneceğini vurguladı.

Park, hükümetin ihlalleri tespit etmek için sahaya ineceğini aktararak "sağlık sektöründe protesto ve kaosa neden olan yetkililer hakkında alınan kararların sert bir şekilde uygulanacağını" söyledi.

Geçen hafta itibarıyla 8 bin 945 stajyer doktorun görevini bıraktığını belirten Park, sadece 565 kişinin işe geri döndüğünü kaydetti.

Dünyanın en düşük doğum oranlarının görüldüğü Güney Kore, hızla yaşlanan toplumu nedeniyle tıbbi hizmetlere talebin artmasına rağmen gelişmiş ülkeler içinde nüfusa göre en düşük doktor sayısına sahip bulunanlar arasında yer alıyor.

Ülkede yaklaşık 13 bin stajyer doktor bulunuyor.

- NE OLMUŞTU?

Sağlık ve Refah Bakanlığı, kırsal ve önemli tıbbi alanlarda sağlık hizmetlerinin yetersizliği sebebiyle tıp fakültesi kontenjanlarının 2 bin kişi artırılmasına karar vermişti.

Bunun üzerine ülkedeki doktorlar, 20 Şubat'ta başta Seul olmak üzere birçok kentte hükümetin planının "tıbbi eğitim ve hizmet kalitesini bozacağı" gerekçesiyle protesto gösterileri düzenlemiş, 9 binden fazla stajyer doktor istifasını sunmuştu.

Hükümet, istifaların halk sağlığı üzerindeki etkisini gerekçe göstererek toplum sağlığı risk seviyesini "temkinli"den "ciddi" düzeye yükseltmişti.

Sağlık ve Refah Bakanı İkinci Yardımcısı Park Min-soo, istifaların kabul edilmediğini, doktorların işe dönmeleri için son günün 29 Şubat olduğunu, aksi durumda marttan itibaren lisanslarının en az üç ay süreyle askıya alınacağını bildirmişti.

Tıp fakültesi öğrencilerinin sayısının artırılması girişimini protesto eden binlerce stajyer doktoru istifa etmeye teşvik ve yönlendirme iddiasıyla Kore Tabipler Birliği (KMA) ve Kore Pediatri Derneğinden 5 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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