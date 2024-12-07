Güney Kore'de iktidar, Yoon'un ''istifa edeceği'' sözü verdi

Yonhap'ın haberine göre, PPP lideri Han, Yoon'un 3 Aralık gecesindeki beklenmedik sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınması için meclise sunulan önergenin kabul edilmemesinin ardından açıklama yaptı.



Han, Yoon istifa edene kadar onun görevlerini başbakanın yürüteceğini, bunu da partiye danışarak sürdüreceğini ifade etti.



Yoon'un sonunda "kaosu minimize etmek için usulüne uygun şekilde istifa edeceğini" belirten Han, istifa etmesi için devlet başkanına baskı kurulacağını vurguladı.



Han, bu sürecin "şeffaf" şekilde yürütülmesi için ana muhalefet partisi ile istişare edeceklerini kaydetti.



Sıkıyönetim ilanının "anayasa ve yasaların açık ve ciddi ihlali" olduğunun yeniden altını çizen Han, partisinin Yoon'un azline yönelik oylamayı boykot etmesi nedeniyle özür diledi. Han, "Sıkıyönetim ilanı sonrası yaşananlardan dolayı çok üzgünüm." dedi.

- GÜNEY KORE'DE SIKIYÖNETİM İLANI

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve ardından bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclis'e girdiği bildirilmişti.

Ulusal Meclis'te yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Yoon, sıkıyönetim ilan etmesini kendisine öneren Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'un istifasını ise 5 Aralık'ta kabul etmişti.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti (DP) ve 5 küçük muhalefet partisi, Yoon'un sıkıyönetim ilanının anayasaya ve yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle devlet başkanının görevden alınması için meclise önerge sunmuştu.

Kabul edilmesi için 200 milletvekilinin onayını alması gereken önerge, yeterli sayıya ulaşılamadığı için kabul edilmemişti.