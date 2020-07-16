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Dünya

Güney Kore'de Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong hakkında soruşturma açıldı

Güney Koreli savcılar, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kız kardeşi Kim Yo-jong ve Kuzey Kore Ordu Komutanı hakkında sembolik bir soruşturma başlatıldı.

AA16 Temmuz 2020 Perşembe 15:31 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 15:31
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Yonhap'ın haberine göre, Güney Koreli avukat Lee Kyung-jae, haziranda Kaesong'da Koreler arası irtibat bürosunun havaya uçurulmasıyla ilgili olarak Kim Yo-jong ve General Pak Jong-chon hakkında 8 Temmuz'da suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu üzerine Güney Koreli savcılar tarafından eşi benzeri görülmemiş ve sembolik bir soruşturma başlatıldı.

Kim ve Pak'ın Güney Kore'deki bir mahkemede suçlu bulunmaları halinde bile kararın uygulanmasının herhangi bir yolu bulunmuyor.

Kuzey Kore, 16 Haziran'da, Koreler arası bir irtibat bürosu binasını havaya uçurmuştu.

Kuzey Kore Genelkurmay Başkanlığı, 17 Haziran'da da Güney Kore sınırında turizm ve sanayi bölgelerine yeniden asker konuşlandıracağını ve 2018'de bölgede gerilimi düşüren anlaşmaları hükümsüz kılacak diğer adımları atacağını açıklamıştı.

Pyongyang yönetimi, 24 Haziran'da Güney Kore'ye yönelik "askeri eylem planlarını" askıya aldığını bildirmişti.

Güney Kore, bölgede gerilimin yükselmesine neden olan broşür kriziyle ilgili olarak Kuzey Kore'ye broşür balonları gönderen Özgür Kuzey Kore Savaşçıları ve Keunsaem gruplarının çalışma izinlerinin iptal edilebileceğini bildirmişti.

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