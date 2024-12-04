Güney Kore'de kısa süren sıkı yönetim ilanının ardından Devlet Başkanı ve eşine yönelik iddialar gündemde

Yoon'un sıkıyönetim ilan etmesinin ardından muhalefet cephesinde, ülkede bir savaş ve kriz ortamının olmadığı, Yoon'un kararının arkasında, hakkındaki yolsuzluk iddialarının bulunduğu değerlendirmeleri yapıldı.

- SEÇİMLERDE "NÜFUZ TİCARETİ" İDDİALARI

Yoon hakkında, yolsuzluk dışında ön plana çıkan iddialar arasında seçimler sonuçlarına etki eden "nüfuz ticareti" yer alıyor.

Son aylarda ulusal basında çıkan haberlerde, iş adamı Myung Tae-kyun'un Yoon ve eşi Kim ile "yakınlığını" kullanarak iktidardaki Halkın Gücü Partisinin (PPP) seçim adayları hakkındaki bilgilere eriştiği ve eski PPP milletvekili Kim Young-sun'un başka bir seçim bölgesine nakledilmesinde rol oynadığı" iddiaları yer aldı.

Muhalefetteki Demokrat Parti, bu iddiaları gerekçe göstererek Devlet Başkanı Yoon'un azli için çağrı yaptı.

Devlet Başkanlığı Ofisi ise iş insanı Myung'un, Yoon ve eşi Kim ile "yakın" olduğu iddialarını reddetti.

Yoon, muhalefetin, kendisi ve eşi hakkındaki iddiaları üzerine 2 Eylül'de Ulusal Meclisin resmi açılışına katılmadı. Yoon böylece, 1980'lerden bu yana ülkedeki devlet başkanlarının Meclis açılışlarına katılma geleneğini bozmuş oldu.

Bu arada Yoon ve eşi Kim'in de dahil olduğu iddia edilen, 2022'deki meclis ara seçimlerinde meydana gelen "nüfuz ticareti skandalına" ilişkin soruşturma devam ediyor.

Savcılar, soruşturma kapsamında 27 Kasım'da, Yoon'un partisi PPP'nin 2022 seçimlerinde adayların belirlenmesine ilişkin belgeleri toplamak için genel merkez binasına baskın düzenledi.

- HALKTAN YOON'A BÜYÜK TEPKİ

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, muhalefetteki Demokrat Partinin desteklediği dilekçeyle 2 Temmuz'da Ulusal Meclisin halka açık dilekçe sayfasında 810 binden fazla vatandaşın azil çağrılarıyla karşı karşıya kaldı.

Dilekçede Yoon, yolsuzluk, Kuzey Kore ile savaş riskini kışkırtma, deprem ve tsunamide büyük hasar gören Japonya'nın Fukuşima Nükleer Santrali'nden arıtılmış radyoaktif suyun salınmasını engellemeyerek vatandaşlarını sağlık risklerine maruz bırakmakla suçlandı.

- YOON'UN EŞİNE YÖNELİK İDDİALAR

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon'un eşi Kim'in yüksek lisansını yaptığı Sookmyung Kadın Üniversitesi, lider eşinin 1999'da teslim ettiği yüksek lisans tezinde intihal yaptığı iddialarına ilişkin 2023'te soruşturma başlatmıştı.

Kim'in hisse senedi fiyatlarını manipüle ettiği de öne sürülmüştü. Bu iddianın araştırılmasına yönelik meclis önergeleri ise Yoon tarafından veto edilmişti.

Ayrıca, 2022'de Kim'in bir papazdan lüks hediyeler kabul ettiği iddia edilmiş, ekim ayında savcılar, bu suçlamaların ortadan kalktığını açıklamıştı.

İktidardaki Halkın Gücü Partisinin (PPP) lideri Han Dong-hoon, 17 Ekim'de Kim'in halka açık etkinliklere katılmaması gerektiğini söyleyerek Devlet Başkanı'nın eşi hakkındaki iddialarla ilgili "Halkın endişe ve kaygıları kesin olarak çözüme kavuşturulmalıdır." ifadesini kullanmıştı.

Devlet Başkanı Yoon daha sonra eşi hakkındaki iddialar için halktan özür dilemiş, "Kendisi daha dikkatli davranmalıydı ve kamuoyunda endişeye yol açmış olması tartışmasız bir şekilde yanlış." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Son olarak, Muhalefetteki Demokrat Parti, 14 Kasım'da lider eşi Kim ile ilgili suçlamalara yönelik özel bir soruşturma yapılmasını öngören tasarıyı, PPP'nin boykotuna rağmen parlamentoda onaylanmıştı.

- GÜNEY KORE'DEKİ SIKIYÖNETİM İLANI

Devlet Başkanı Yoon'un dün gece televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamayla kararı kaldırması ve ardından bunun bakanlar kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan "sıkı yönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerler, Ulusal Meclise girmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Yoon, bunun üzerine bakanlar kurulunu toplamış, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.