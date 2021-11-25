Güney Kore'de köpek eti tüketimini yasaklamak için çalışma grubu kuruldu

AA 25 Kasım 2021 Perşembe 12:21 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 12:21

Tarım Bakanlığı dahil 7 devlet kurumundan yetkililer, uzmanlar ve ilgili kuruluşlardan oluşan çalışma grubu, köpek eti tüketimini yasaklama konusunda araştırma yapmak ve tavsiyeler sunmak için göreve başladı.

Yetkililer, bu bağlamda köpek çiftlikleri, restoranlar ve diğer tesisler hakkında bilgi toplayacak.

Söz konusu çalışma grubu, ülkede konuyla ilgili ilk girişim olsa da hükümet köpek etinin yasaklanmasının kesin olmadığını açıkladı.

Gençlerin köpek etine ilgisinin azalması ve evcil hayvanların popülaritesinin artması dolayısıyla Güney Kore'de köpek eti servis eden restoranların sayısı azalıyor. Ancak son anketler, köpek etini yemese bile çoğu insanın köpek etinin yasaklanmasına karşı olduğunu gösteriyor.

Eylülde köpek sevgisiyle bilinen Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in, Başbakan Kim Boo-kyum ile yaptığı görüşmede, köpek eti tüketimi yasağını "dikkatlice düşünmenin zamanının gelip gelmediğini" sorması üzerine ülkede tartışma başlamıştı.

Her yıl yaklaşık 1-1,5 milyon köpeğin yenilmesi için öldürüldüğü Güney Kore'de köpek eti ne yasal ne de açıkça yasaklı.

Güney Kore'nin yanı sıra Kuzey Kore, Çin ve Vietnam'da da köpek eti tüketiliyor.