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Dünya

Güney Kore'de korkutan araştırma: Çocuklar virüsü haftalarca taşıyabiliyor

Güney Kore'de uzmanların yaptığı araştırmada, çocukların koronavirüsü (Covid-19) semptom göstermeseler dahi haftalarca burunlarında ve boğazlarında taşıyabildiği ortaya çıktı. Uzmanlar, bu durumun virüsün neden bu kadar hızlı yayıldığını açıklayabileceğini düşünüyor.

DHA30 Ağustos 2020 Pazar 11:41 - Güncelleme: 30 Ağustos 2020 Pazar 11:41
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Güney Kore’de 18 Şubat-31 Mart arasında 91 çocuk üzerinde 22 ayrı merkezde yapılan araştırma sonuçlarına göre çocuklar, koronavirüsü haftalarca boğazlarında ve burunlarında taşıyabiliyor. Araştırma kapsamında gözlemlenen 91 çocuğun 20’sinin araştırma süresince semptom göstermediği, 18 çocuğun başta semptom göstermediği ancak ilerleyen günlerde ateş, öksürük ve ishal gibi semptomların ortaya çıktığı, diğerlerinin ise virüse yakalandıktan sonra semptom gösterdikleri açıklandı. Araştırmada dikkat çeken sonuca göre, çocuklardan bazılarının semptomları 36 güne kadar sürdü.

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