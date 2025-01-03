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Dünya

Güney Kore'de kriz devam ediyor! Tutuklayacaklardı, Başkanlık Güvenlik Servisi engelledi

Yetkileri askıya alınan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'u sıkıyönetim soruşturması kapsamında tutuklamak üzere başkanlık konutuna giden polis, Başkanlık Güvenlik Servisi tarafından engellendi.

IHA3 Ocak 2025 Cuma 07:07 - Güncelleme:
Güney Kore'de kriz devam ediyor! Tutuklayacaklardı, Başkanlık Güvenlik Servisi engelledi
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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un yetkilerinin askıya alınmasıyla sonuçlanan sıkıyönetim krizi sürerken, polisin Yoon'u tutuklama girişimi başarısız oldu. Güney Kore basınında yer alan haberlere göre, sabah erken saatlerde Üst Düzey Yetkililer Hakkındaki Yolsuzlukları Soruşturma Ofisi (CIO) müfettişleri ile birlikte Seul'deki başkanlık konutuna giden polis ekipleri, Başkanlık Güvenlik Servisi (PSS) ile karşı karşıya geldi. PSS Şefi Park Chong-jun'un güvenlik kısıtlamalarını gerekçe göstererek CIO müfettişleri ve polisin başkanlık konutuna girişine izin vermemesi üzerine, mahkeme tarafından Yoon hakkında çıkarılan tutuklama emri uygulanamadı. Tutuklama emrinin pazartesi gününe dek geçerli olduğu belirtildi.

YOON DESTEKÇİLERİ BAŞKANLIK KONUTU YAKININDA TOPLANDI

Yoon'un destekçileri ise, başkanlık konutu yakınlarında bir araya gelerek polisin tutuklama girişimine tepki gösterdi. Mahkeme tarafından çıkarılan tutuklama emrinin "yasa dışı" olduğunu iddia eden yaklaşık bin kişilik grup "tutuklama emri geçersizdir" ve "CIO yetkililerini tutuklayın" sloganları attı. Polisin, Yoon destekçilerinin tutuklama girişimini engellemeye çalışabileceği gerekçesiyle bölgede 2 bin 700 personelle güvenlik tedbiri aldığı bildirildi.

HAKKINDA AZİL SÜRECİ BAŞLATILMIŞTI

"Muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla sıkıyönetim ilan eden Devlet Başkanı Yoon, kararın Ulusal Meclis tarafından geçersiz kılınması üzerine geri adım atarak uygulamayı yürürlükten kaldırmıştı. Muhalefet partileri ise sıkıyönetim kararının hukuksuz olduğunu iddia ederek Yoon'un görevden alınmasını öngören bir azil önergesini Ulusal Meclis'e sunmuştu. Önergenin kabul edilmesi üzerine Yoon'un yetkileri askıya alınmış ve hakkında azil süreci başlatılmıştı.

MAHKEME TUTUKLAMA EMRİ ÇIKARMIŞTI

Yoon hakkında "isyan" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla soruşturma açılırken, Yoon'un soruşturma komisyonu tarafından yapılan 3 ifade verme çağrısını da dikkate almadığı kamuoyuna yansımıştı. Son olarak, sıkıyönetim soruşturmasını yürüten soruşturma komisyonu, Yoon hakkında "isyan" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla tutuklama emri çıkarılmasını talep etmişti. Gelişmenin ardından Seul Bölge Mahkemesi Yoon hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Buna rağmen, Yoon'u zorla ifadeye götürmeye yönelik olası girişimlerin, yetki tartışmaları nedeniyle PSS ile kolluk kuvvetleri arasında gerginliğe neden olabileceği yorumları yapılmıştı.

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