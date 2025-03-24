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Dünya

Güney Kore'de mahkeme Han'ın azlini reddetti

Güney Kore Anayasa Mahkemesi, 2024'teki sıkıyönetim ilanının ardından başlatılan soruşturma kapsamında başbakanlık görevinden uzaklaştırılan Han Duck-soo'nun azil talebini reddetti.

AA24 Mart 2025 Pazartesi 09:37 - Güncelleme:
Güney Kore'de mahkeme Han'ın azlini reddetti
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Yonhap'ın haberine göre, "Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından alınan sıkıyönetim kararında payı olduğu" gerekçesiyle görevden alınan Han'ın azil davasında karara varıldı.

Anayasa Mahkemesinde, Han'ın azli 5'e karşı 1 oyla reddedildi.

Bu kararla birlikte daha önce görevden uzaklaştırılan Han, yeniden devlet başkanlığına vekalet edecek.

Han, kararın ardından yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesine teşekkür ederek "acil konulara öncelik vereceğini" belirtti.

- GÜNEY KORE'DE SIKIYÖNETİM İLANI

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024 gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak meclisin yaptığı oylamada bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici olarak uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

Muhalefetin girişimiyle Ulusal Mecliste 27 Aralık 2024'teki oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Han için de azil kararı verilmiş, yerine devlet başkanlığı vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmişti.

Güney Kore'de, Han hakkındaki azil davasının ilk duruşması 19 Şubat'ta yapılmıştı.

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