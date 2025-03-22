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Dünya

Güney Kore'de orman yangını: 4 ölü

Güney Kore'nin Ulsan şehri ve yakınlarında çıkan orman yangınlarına müdahale eden 3'ü itfaiye personeli 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA22 Mart 2025 Cumartesi 22:28 - Güncelleme:
Güney Kore'de orman yangını: 4 ölü
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Yonhap'ın haberine göre, şiddetli rüzgarların etkili olduğu ülkenin Ulsan şehrinde yerel saatle 15.26'da orman yangını çıktı.

Şiddetli rüzgarların söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı yangında 3'ü itfaiye personeli 4 kamu görevlisi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Yetkililer, söz konusu itfaiyecilerin kimliklerinin henüz belirlenmediğini, ölüm nedenlerinin araştırılacağını aktardı.

Yaklaşık 290 hektarlık alanı kül eden yangının yüzde 60'ının kontrol altına alındığını vurgulayan yetkililer, yangından etkilenen yüzlerce kişinin de güvenli bölgelere tahliye edildiğini kaydetti.

Yetkililer, yangını ilk ihbar eden kişinin, alevlerin ot biçme sırasında çıkan bir kıvılcımdan kaynaklandığını öne sürdüğünü ancak yangının kesin nedeninin belirlenebilmesi için tamamen söndürülmesini beklediklerini açıkladı.

Ülke genelinde, 16 farklı noktada orman yangını ihbar edildi.

- ULUSAL AFET DURUMU İLAN EDİLDİ

Güney Kore hükümeti, Ulsan şehri ve güneydoğu bölgelerinde çıkan orman yangınları nedeniyle ulusal afet durumu ilan etti.

Güney Kore İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, tedbirin Ulsan şehri, Kuzey Gyeongsang ve Güney Gyeongsang eyaletlerinde yerel saatle 18.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği belirtildi.

Devlet Başkanlığına vekalet eden Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok da hükümet yetkililerine, etkilenen bölgelerin özel afet bölgesi ilan edilmesini değerlendirmeleri talimatı verdi.

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