Güney Kore’de petrol tankeri patladı
Güney Kore'de bir petrol tankerinde meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Yangın yandaki diğer gemiye de sıçradı, 9 kişi yaralandı.
- DHA
Güney Kore’nin Ulsan şehrinde bulunan Ulsan Limanı’nda yakıt tankerlerinden birinde meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı.
Yangın yan tarafta bulunan diğer gemiye sıçradı. 2 geminin alevli şekilde yangını olayda, 9 kişinin yaralandığı belirtildi. Yerel medya gemilerde bulunan 46 mürettebatın ise herhangi bir yara almadan kurtulduğunu duyurdu.
Patlamanın nedenine dair henüz bir açıklama yapılmazken söndürme çalışmaları sürüyor.
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