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Güney Kore'de savaş uçağı düştü

Güney Kore'ye ait bir çift kişilik KF-16D savaş uçağının düştüğü, pilotların güvenli bir şekilde kurtarıldığı bildirildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Güney Kore'ye ait KF-16D savaş uçağının, Çarşamba günü Seul'un 274 kilometre güneyindeki Gunsan'daki bir hava üssünden ayrıldıktan 13 dakika sonra tanımlanamayan bir nedenden dolayı denize düştüğu bildirildi.
 
Güney Kore Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Pilotlar güvenli bir şekilde kurtarıldı. “İki pilot şu anda üslerine dönüyor ve durumlarının iyi olduğu doğrulandı” denildi.
 
Hava Kuvvetleri, çarpışmanın kesin sebebini doğrulamak için bir araştırma ekibi oluşturdu.
 
Güney Kore Hava Kuvvetleri KF-16D savaş uçağını 1990'larınsonunda Hava Kuvvetlerine envanterine katmıştı.

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