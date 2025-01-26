İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2025 Pazar / 27 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6878
  • EURO
    37,4911
  • ALTIN
    3178.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Güney Kore'de sıkıyönetim soruşturması kapsamında Yoon ''ayaklanmaya liderlik etmekle'' suçlandı
Dünya

Güney Kore'de sıkıyönetim soruşturması kapsamında Yoon ''ayaklanmaya liderlik etmekle'' suçlandı

Güney Kore'de 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve 19 Ocak'ta tutuklanan Yoon Suk Yeol hakkında 'ayaklanmaya liderlik etme' suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

AA26 Ocak 2025 Pazar 14:03 - Güncelleme:
Güney Kore'de sıkıyönetim soruşturması kapsamında Yoon ''ayaklanmaya liderlik etmekle'' suçlandı
ABONE OL

Yonhap'ın haberine göre, 23 Ocak'ta savcılığa sevk edilen Yoon hakkında iddianame hazırlandı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, delillerin incelenmesi sonucu Yoon'a suçlama yöneltilmesinin "uygun olduğuna karar verildiği" aktarıldı.

Yoon'un tutukluluk süresinin dolmasından bir gün önce hazırlanan iddianamede, Yoon'a "ayaklanmaya liderlik etme" suçlaması yöneltildi.

Güney Kore yasalarına göre, "tutukluluk süresince suçlama yöneltilmeyen şüphelinin serbest bırakılması" gerekiyor.

Sıkıyönetim soruşturmasını yürüten Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO), Yoon'un "ayaklanmaya liderlik etme" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından yargılanması talebiyle dosyayı savcılığa sevk etmişti.

- YOON TUTUKLANMIŞTI

Güney Kore Ulusal Meclisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında 15 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

İlk gün 10 saatten fazla sorgulanan Yoon'un ifade vermeyi reddettiği bildirilmişti. Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, sorgunun ardından gözaltı merkezine nakledilmişti.

Yetkililerin sonraki günlerde Yoon'u sorgulama girişimleri de başarısız olmuştu.

Yoon, 19 Ocak'ta Seul Batı Bölge Mahkemesinin kararıyla "ayaklanmaya liderlik etme" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından tutuklanmıştı.

Yoon hakkındaki 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle başlatılan azil davası, Anayasa Mahkemesinde sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.