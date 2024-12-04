İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Aralık 2024 Çarşamba / 3 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7529
  • EURO
    36,6668
  • ALTIN
    2965.96
  • BIST100
    9886.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Güney Kore'de sular durulmuyor! Kabine toplu istifalarını sunmaya hazır
Dünya

Güney Kore'de sular durulmuyor! Kabine toplu istifalarını sunmaya hazır

Güney Kore'de Bakanlar Kurulu üyeleri, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un dün geceki sıkıyönetim kararıyla yaşanan kargaşanın sorumluluğunu üstlenmek amacıyla toplu istifalarını sunmaya hazır olduklarını açıkladı.

AA4 Aralık 2024 Çarşamba 18:09 - Güncelleme:
Güney Kore'de sular durulmuyor! Kabine toplu istifalarını sunmaya hazır
ABONE OL

Yonhap'ın haberine göre, Başbakan Han Duck-soo tarafından düzenlenen toplantıya katılan kabine üyeleri, halkta endişe yaratan ve kargaşaya yol açan sıkıyönetim kararının sorumluluğunu üstlenmek üzere toplu istifa niyetlerini dile getirdi.

Toplantının ardından basına açıklamada bulunan Adalet Bakanı Park Sung-jae, "Görevime devam etmek gibi bir niyetim yok." ifadesini kullandı.

İKTİDAR PARTİSİNİN LİDERİ HAN, YOON'UN GÖREVDEN ALINMASINI TALEP ETTİ

İktidardaki Halkın Gücü Partisinin (PPP) lideri Han Dong-hoon, basına yaptığı açıklamada, dün geceki sıkıyönetim ilanı nedeniyle Yoon'un görevden azledilmesine yönelik talebini Başbakan Han ve diğer üst düzey hükümet yetkilileriyle yaptığı görüşme sırasında ilettiğini belirtti.

Öte yandan, PPP'den yapılan açıklamada, kaldırılan sıkıyönetim ilanının ardından alınacak tedbirleri, Yoon'un olası azlini, Bakanlar Kurulu'nun toplu istifasını ve Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'un görevden alınmasını görüşmek üzere acil bir genel kurul toplantısı düzenlendiği, milletvekillerinin Yoon'un partiden ayrılması konusunda ikiye bölündüğü kaydedildi.

GÜNEY KORE'DE SIKIYÖNETİM İLANI

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle dün sıkıyönetim ilan etmişti.

Bu kararın ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Sıkıyönetimi uygulamakla görevlendirilen askerler, Ulusal Meclis'e girmişti.

Meclisteki acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Parlamentodaki oylamanın ardından geri adım atan Yoon, bakanlar kurulunu toplamış, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.