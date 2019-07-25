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Güney Kore'de taksi çalmak isteyen sarhoş ABD askeri, polis tarafından elektroşokla durduruldu

Güney Kore’de konuşlu ABD askerleri, hafta sonu izninde sarhoş olup taşkınlık çıkardı. Bir taksi şoförünü tartaklayan ve sonrasında taksiyi çalmaya çalışan sarhoş ABD askeri, Güney Kore polisiyle de arbedeye girdi. Askerin arbede sırasında elektroşok cihazıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındığı bildirildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD’nin Kore Kuvvetleri bünyesinde görevli bir ABD askeri, hafta sonu tatilinde Güney Kore’nin başkenti Seul’de taşkınlık çıkardı. Bir taksi şoförünü tartaklayarak aracını çalmaya çalışan sarhoş asker, daha sonra arbedeye giriştiği polis tarafından elektroşok cihazıyla etkisiz hale getirildi.
 
Army Times’ta yer alan habere göre, Seul kentinin işlek semtlerinden olan Itaewon’da meydana gelen hadise sonucunda etkisiz hale getirilen sarhoş askerin ABD gözetimine teslim edildiği öğrenildi.
 
SARHOŞ ASKER HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI
 
Sarhoş asker hakkında “saldırı, soygun ve sarhoşken araba sürmeye yeltenme” gibi suçlamalar doğrultusunda soruşturma başlatıldığı bildirildi.
 
ABD Kore Kuvvetleri Komutanı General Robert Abrams’a da intikal eden olayın, Kore Yarımadası’ndaki ABD askerleri için uzun süredir uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının hemen ardından yaşanması dikkat çekti.
 
Bölgedeki ABD askerlerinin sokağa çıkma yasakları 90 gün süreyle denenmek üzere kaldırılmıştı. Yasağın nihai olarak kaldırılıp kaldırılmayacağına, bu sürenin sona ereceği 17 Eylül tarihinde karar verilecek. Böylesi olayların, bu yasağın kaldırılma ihtimalini imkânsız kılacağı düşünülüyor.
 
“YAŞANANLARI ÇOK CİDDİYE ALIYORUZ”
 
ABD Kore Kuvvetleri İkinci Piyade Birliğinde halkla ilişkiler yetkilisi olan Yarbay Martyn Crighton, “Bir ABD askeri ile Kore Ulusal Polisi arasında yaşanan hadisenin farkındayız. Bütün yetkili mercilerle tam iş birliği içerisinde hareket edeceğiz. Bu olayı çok ciddiye alıyoruz.” diye konuştu.
 
ABD askerlerinin Güney Kore kanunlarına uymaları için gerekli bütün uyarıların yapılmış olduğuna ve yapılmaya da devam edildiğine dikkat çeken Crighton, “Askerlerimize Güney Kore kanunlarının yanı sıra ABD ordu kurallarına ve Kore toplumuyla iyi birer komşu olmaları noktasındaki tedbir ve uyarılarımızı sürdüreceğiz.” sözlerini kullandı.
 
“BİZ BURADA MİSAFİRİZ”
 
ABD Kore Kuvvetleri Komutanı General Robert Abrams da kişisel Twitter hesabından bir açıklama yaparak, “Biz burada misafiriz. Aynı zamanda, görev esnasında ve görev dışı vakitlerinde ülkesini temsil eden birer elçiyiz. Bu yaşananlar, iyi bir elçi olmamanın örneğidir.” ifadelerine yer verdi.

Dünyanın gözü bölgede: Çin ve Rus bombardıman uçakları...

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