Güney Kore'de, 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Emniyet Genel Müdürü Cho Ji-ho ve Seul Metropol Emniyet Müdürü Kim Bong-sik'in tutuklandığı bildirildi.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Seul Merkez Bölge Mahkemesi, savcılığın talebiyle, acil gözaltı kararıyla tutulan emniyet müdürlerinin tutuklanmasına karar verdi.

İki emniyet müdürü, sıkıyönetim ilanının ardından Ulusal Meclis'in polis kordonuna alınması talimatını vererek, karar için oylamaya katılacak milletvekillerinin Meclis'e girmelerini engelledikleri gerekçesiyle 11 Aralık'ta gözaltına alınmıştı.

Emniyet Genel Müdürü Cho'nun, gözaltındayken verdiği ilk ifadede, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un, sıkıyönetim emirlerine karşı çıkmaları halinde "tüm milletvekillerinin tutuklanması" talimatını verdiğini söylediği belirtilmişti.

Cho ve Kim'in, sıkıyönetim ilanından yaklaşık 3 saat önce Devlet Başkanı Yoon ve istifa eden Savunma Bakanı Kim Yong-hyun ile gizli bir yerde buluştuğu iddia ediliyor. İki emniyet müdürünün sıkıyönetimin ilanına planlanma safhasından itibaren dahil olduğundan şüpheleniliyor.

Güney Kore'de acil durum tutuklama hükümleri uyarınca polisin şüphelileri gözaltına almak ve sorgulamak için 48 saati bulunuyor. Şüphelilerin müşahedesinin devamı için 48 saat dolmadan mahkemeden tutuklama emri çıkarılması gerekiyor.

BAŞKENT SAVUNMA KOMUTANI TUTUKLANDI

Güney Kore'de, 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanını takiben Ulusal Meclis'e giren askerleri sevk ettiği ileri sürülen Başkent Savunma Komutanı Korgeneral Lee Jin-woo, tutuklandı.

Yonhap'ın haberine göre, savcılık, daha önce görevden alınan ve yurt dışına çıkış yasağı getirilen Lee'nin sıkıyönetim soruşturması kapsamında tutuklandığını bildirdi.

Lee, soruşturma kapsamında tutuklanan 3'ncü üst düzey savunma yetkilisi oldu. Daha önce, istifa eden Savunma Bakanı Kim Yong-hyun ile Savunma İstihbarata Karşı Koyma Komutanı Korgeneral Yeo In-hyung tutuklanmıştı.

Aralarında Genel Kurmay Başkanı, Başkent Savunma Komutanı, Özel Kuvvetler Komutanı, Savunma İstihbarat Komutanı ve Savunma İstihbarata Karşı Koyma Komutanı'nın olduğu üst düzey askerler soruşturma kapsamında görevden alınmıştı.

Sıkıyönetim davasına bakan özel savcılık ekibi, 12 Aralık'a Başkent Savunma Komutanlığı'nda arama yapmıştı.

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un başarısız sıkıyönetim ilanının ardından "sıkıyönetim birlikleri" adı altında Ulusal Meclis'e giren askerlerin Başkent Savunma Komutanlığından gönderildiği bildirilmişti.

- GÜNEY KORE'DE SIKIYÖNETİM İLANI

Yoon, 3 Aralık gecesi televizyon kanalında yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve bunun Bakanlar Kurulu'nda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulu'nu toplayan Yoon, kabinenin onayıyla sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Seul Yüksek Savcılığının "vatana ihanet", "silahlı kalkışmaya teşebbüs" ve "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle yürüttüğü soruşturmada Yoon "şüpheli" olarak tanımlanırken, kendisine yurt dışı seyahat yasağı getirilmişti.

Güney Kore Ulusal Meclisi, 10 Aralık'ta sıkıyönetim ilanı nedeniyle Devlet Başkanı Yoon dahil 8 kişinin "derhal gözaltına alınmasını" içeren karar tasarısını kabul etmişti.

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