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Güney Kore'de vahşet: Apartmanı yaktı, kaçmaya çalışan 5 kişiyi bıçakla öldürdü

Güney Kore'de 42 yaşındaki bir adam önce yaşadığı apartmanı ateşe verdi, ardından alevlerden kaçmaya çalışan apartman sakinlerine saldırıda bulundu. Adamın bıçakla saldırdığı 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 13 kişinin de yaralandığı belirtildi.

  • DHA
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Olay, Güney Kore´nin Güney Gyeongsang bölgesinde yer alan Jinju şehrinde yerel saat ile 04:30 civarı meydana geldi. Yerel medyada yer alan habere göre, `cinayet´ ve `kundaklama´ şüphelisi olan 42 yaşındaki adam, yaşadığı apartmanı önce ateşe verdi. Ardından alevlerden kaçmaya çalışan apartman sakinlerine rastgele bıçaklı saldırıda bulundu. Yangın bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken, şüpheli adamın da gözaltına alındığı açıklandı.
 
Polisin yaptığı açıklamaya göre ise, 12 yaşında bir çocuğun da aralarında bulunduğu 5 kişi apartman merdivenlerinde bıçaklanarak öldürüldü ve 3´ü ağır olmak üzere 13 kişi de yaralandı. Ayrıca, açıklamada hayatını kaybedenlerin arasında 70 yaşlarında bir adamın, 60 yaşlarında 2 kadının ve 30 yaşında da bir kadının olduğu belirtilirken, hastaneye sevk edilen yaralılardan 8´inin de dumandan etkilendiği için tedavi gördüğüne değinildi.
 
Yerel medyada gözaltına alınan 42 yaşındaki şüphelinin polise, maaşının ödenmemesine sinirlendiğinden dolayı bu suçları işlediğini belirttiği iddia edildi. Öte yandan, Güney Kore İstihdam ve Çalışma Bakanlığı´nın konuya ilişkin açıklama yaptığı; şüphelinin ödenmeyen maaşı için yerel otoritelere şikâyette bulunmadığı, şüphelinin tam zamanlı çalışmadığı ve gündelik işçi olduğu belirtildi.
 
Ayrıca, haberde polisin olayı derinlemesine araştıracağı belirtilirken; şüphelinin komşularının ifadesinin aldığı, ifadelere göre 42 yaşındaki adamın `şizofreni´ geçmişi olduğu ve öldürdüğü 5 kişiden 1´ini daha önce gözetlediği bilgisi yer aldı.

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