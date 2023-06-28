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Dünya

Güney Kore'de yaş hesaplama sistemi! Herkes 1-2 yaş gençleşecek

Güney Kore'de, halihazırda uygulanan geleneksel yaş hesaplama yöntemlerinin yerine doğum gününe dayalı uluslararası yaş hesaplama sistemi uygulanmaya başlandı.

AA28 Haziran 2023 Çarşamba 14:22 - Güncelleme:
Güney Kore'de yaş hesaplama sistemi! Herkes 1-2 yaş gençleşecek
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Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore, doğum gününe dayalı uluslararası yaş hesaplama sistemini uygulamaya başladı.

Buna göre ülkedeki tüm yargı ve idari birimlerde kullanılacak olan uluslararası yaş hesaplama yöntemiyle herkes 1-2 yaş gençleşecek.

Uluslararası yaş hesaplama sistemi, bir süredir resmi kurumlarda, okula ve askere gitme gibi konuların belirlenmesinde kullanıldığından kamu sektörünün uygulamaya aşina olduğu belirtiliyor.

Ancak, sosyal yaşamda yeni sistemin toplum tarafından benimsenmesinin zaman alması bekleniyor.

Güney Kore Ulusal Meclisi'nde, halihazırda kullanılan yaş hesaplama sistemleri yerine doğum gününe dayalı uluslararası yaş hesaplama yöntemi Aralık 2022'de kabul edilmişti.

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Buna göre, en çok kullanılan "Kore yaş sisteminde" bebekler doğduğunda bir yaşında sayılıyor ve her yıl 1 Ocak'ta yeni yaşlarına giriyorlar.

Bir başka "yaş hesaplama" yönteminde de kişinin doğduğundaki yaşı sıfır sayılıyor ve her yıl 1 Ocak'ta bir yaş daha alıyor. Bu yöntem, genel olarak kişilerin alkol ve sigara içmek için yasal yaşının hesaplanmasında kullanılıyor.

Ancak Güney Kore, küresel olarak kabul gören, kişilerin her yıl doğdukları günlerde yaş almasına dair yöntemi de kullanıyor.

Yaş hesaplamasında farklı yöntemlerin kullanılması, tıbbi ve idari hizmet sağlama gibi konularda karışıklığa ve gereksiz sosyal maliyetlere neden oluyor.

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