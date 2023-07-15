İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2023 Cumartesi / 27 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,1409
  • EURO
    29,4195
  • ALTIN
    1642.76
  • BIST100
    6437.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Güney Kore'de yaşanan felakette 21 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Güney Kore'de yaşanan felakette 21 kişi hayatını kaybetti

Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevresini etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı seller ve toprak kaymaları nedeniyle ilk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybetti.

AA15 Temmuz 2023 Cumartesi 13:03 - Güncelleme:
Güney Kore'de yaşanan felakette 21 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'de yağışlar sebebiyle yaşanan sel ve toprak kaymaları sonucunda ilk tespitlere göre 21 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, 10 kişiden haber alınamadığını ve 9 kişinin yaralandığını bildirildi.

Seller ve toprak kaymaları sonucu Kuzey Gyeongsang şehrinde 16, Yeongju ve Cheongyang şehirlerinde toplam 3, Sejong ve Cheongju şehirlerinde birer kişi hayatını kaybetti.

İtfaiye ekipleri, Cheongju şehrinde nehrin taşması sonucu bir yolun çöktüğünü ve bu sırada yol üzerindeki 19 aracın sel sularının altında kaldığını açıkladı.

Yetkililer, binlerce kişinin tehlikeli bölgelerden tahliye edildiğini ve 1500'den fazla vatandaşın sığınaklara yerleştirildiğini ifade etti.

Ölü, yaralı ve kayıp sayısının artmasından endişe ediliyor.

İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı dün, meteoroloji uzmanlarının, yağışların artacağı yönündeki uyarısı üzerine alarm seviyesini en üst seviyeye çıkarmıştı.

  • Seoul selleri Güney Kore selleri toprak kayması
  • su baskını
  • sel felaketi
  • seller ve toprak kaymaları
  • Seulin selleri
  • Seuldeki toprak kayması
  • Güney Koredeki doğal afetler

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.