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Dünya

Güney Kore'de yaşanan felakette 40 kişi hayatını kaybetti

Güney Kore'de yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle son bir haftada hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi.

AA17 Temmuz 2023 Pazartesi 11:07 - Güncelleme:
Güney Kore'de yaşanan felakette 40 kişi hayatını kaybetti
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Yonhap'ın haberine göre, şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 10 binden fazla kişi tahliye edildi.

Merkezi Afet ve Güvenlik Önlemleri Müdürlüğü, hayatını kaybedenlerin sayısının 40'a çıktığını ve 34 kişinin yaralandığını bildirdi.

139'u ev olmak üzere ülke genelinde sel sonucu zarar gören binaların sayısı 1000'i geçti.

Kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer, ölü ve kayıp sayısında artış yaşanmasından endişe duyuyor.

İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı, meteoroloji uzmanlarının, yağışların artacağı yönündeki uyarısı üzerine alarm seviyesini en üst seviyeye çıkarmıştı.

  • Güney Kore sel
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