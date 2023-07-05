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Dünya

Güney Kore'de yaşlanan nüfus ile ilgili yeni karar

Güney Kore Sağlık ve Refah Bakanlığı, ülkede hızla yaşlanan nüfus sonucu ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap verebilmek için 2017'de 76 bin olan yaşlılara yönelik tesis sayısının 2022 sonunda 89 bin 643'e ulaştığını açıkladı.

AA5 Temmuz 2023 Çarşamba 13:21 - Güncelleme:
Güney Kore'de yaşlanan nüfus ile ilgili yeni karar
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CNN'in haberine göre Bakanlık, paylaştığı verilerle ülkede süregelen demografik değişime ve bu değişimin sonuçlarına dikkati çekti.

Zorlu çalışma koşulları, artan yaşam maliyeti, çocuk yetiştirmenin mali yükü, evliliğe ve cinsiyet eşitliğine yönelik değişen tutumlardan kaynaklandığı düşünülen düşük doğurganlık oranları ve yaşlanan nüfus, ülkenin yeni önlemler almasını beraberinde getiriyor.

Hızla yaşlanan nüfusa yönelik yaşlıların yararlandığı bakım merkezi, uzmanlaşmış hastane ve sosyal yardım kurumları gibi tesislerin sayılarının arttığını belirten Bakanlık, 2017'de 76 bin olan tesis sayısının 2022 sonunda 89 bin 643'e ulaştığını bildirdi.

Öte yandan Bakanlık, ülkede 2017'de 40 bini aşan çocuk bakım merkezlerinin sayısının 2022 sonunda 30 bin 900'e gerilediğini kaydetti.

Söz konusu gerileme, hükümetin çiftleri daha fazla çocuk yapmaya teşvik ettiği kampanyanın başarısızlıkla sonuçlanmasının yansıması olarak değerlendiriliyor.

NÜFUSU ARTIŞI İÇİN ADIMLAR ATILMIŞTI

Güney Kore'de dönemin hükümeti 2000'lerin sonunda aileleri genişlemeye teşvik etme yönünde kampanyalara başlamıştı.

Mevcut Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, nüfusun artırılması için son 16 yılda 200 milyar dolardan fazla harcama yapıldığını belirtmişti.

Yoon, doğum oranlarında artış sağlamak amacıyla, bir yaşından küçük çocuğu olan ebeveynlere verilen mali yardımın martta artırıldığını duyurmuştu.

Ayrıca Yoon, çocuk bakım hizmetlerini geliştirme, yeni evliler için konut sağlama ve küçük çocuklar için sağlık harcamalarının maliyetini azaltma sözü vermişti.

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