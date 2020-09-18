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Dünya

Güney Kore'de yeni savunma bakanı

Güney Kore Devlet Başkanı Moon yeni savunma bakanını atadı.

AA18 Eylül 2020 Cuma 21:00 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 21:00
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Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Savunma Bakanlığına Orgeneral Suh Wook'u atadı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Devlet Başkanı Moon, Suh'a bakanlık görevini başkanlık sarayı Cheong Wa Dae'de düzenlenen törenle verdi.

Törende Moon yeni bakana, gelecek dönemde ordunun reformu ve güçlendirilmesi ile ABD-Güney Kore ittifakı çerçevesinde savaş zamanı operasyonel kontrolün devralınması konusunda sorumluluk üstlenmesini beklediğini bildirdi.

Suh, Moon'un Kara Kuvvetleri'nden bakanlığa atadığı ilk isim oldu. Suh'tan önce görevi yürüten Jeong Kyeong Hava Kuvvetleri, ondan önceki bakan Song Young-moo ise Deniz Kuvvetleri mensubuydu.

2011-2014 yıllarında korgeneral rütbesiyle Kore Cumhuriyeti-ABD Birleşik Kuvvetler Komutanlığını yürüten Suh, Moon'un 2017'de başkan olmasının ardından Genel Kurmay Harekat Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulunmuştu.

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